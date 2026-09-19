Рафаэль Фахрутдинов: Первый день голосования на выборах прошел в штатном режиме

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Первый день голосования на выборах депутатов Госдумы прошел в штатном режиме, каких-либо серьезных нарушений в Ситуационном центре по общественному наблюдению за выборами не зафиксировано. Об этом заявил сегодня в Едином информационном центре эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Общественной палаты РТ Рафаэль Фахрутдинов.

«Вчера в республике был объявлен режим беспилотной опасности, но принятые меры безопасности позволили избирательным участкам работать в штатном режиме. И все, кто хотел проголосовать, проголосовали. Ожидаем, что сегодня день также пройдет достаточно спокойно», – сказал он.

Фахрутдинов отметил, что при Общественной палате РТ создан Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами в Госдуму, задача которого – оперативная помощь наблюдателям.

«И мы мониторим ситуацию в целом. Завтра, в третий день голосования, Ситуационный центр вместе с наблюдателями будет дежурить до самого утра, пока не закончится подсчет голосов. И в эти дни голосования он работает в круглосуточном режиме», – подчеркнул он.

По словам эксперта, в первый день голосования в Ситуационный центр поступило около 12 обращений общего характера и почти 34 – информационного.

«Обращения общего характера – консультации. То есть наблюдатели уточняют правовые или организационные моменты. Например, их интересуют бытовые вопросы: как организовать перерыв на обед, если человек работает на участке весь день. Информационные обращения – это те случаи, когда наблюдатели делятся фото– или видеоматериалами с мест», – пояснил он.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва проходят в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

В Татарстане в дни трехдневного голосования также проходят дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу № 50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.