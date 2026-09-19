Капитан корабля из Египта погиб при вражеском ударе по российскому порту

Капитан египетского судна M/V Noran погиб при ударе по одному из портов России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД Арабской республики.

«Министерство иностранных дел Египта пристально следит за произошедшим 13 сентября в одном из портов на юго-западе РФ инцидентом с ударом по судну M/V Noran, на борту которого находились египетские моряки. Капитан погиб, репатриацией его тела занимается консульский отдел МИД Египта», – рассказали в иностранном ведомстве.

Других деталей об инциденте не приводится. Известно лишь, что судно следовало из Батуми в Албанию.