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Происшествия 19 сентября 2026 12:00

Капитан корабля из Египта погиб при вражеском ударе по российскому порту

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Капитан египетского судна M/V Noran погиб при ударе по одному из портов России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД Арабской республики.

«Министерство иностранных дел Египта пристально следит за произошедшим 13 сентября в одном из портов на юго-западе РФ инцидентом с ударом по судну M/V Noran, на борту которого находились египетские моряки. Капитан погиб, репатриацией его тела занимается консульский отдел МИД Египта», – рассказали в иностранном ведомстве.

Других деталей об инциденте не приводится. Известно лишь, что судно следовало из Батуми в Албанию.

#россия-египет
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