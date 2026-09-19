Команда из Татарстана победила в «Гонке героев» на фестивале «Вернуть Детство»

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В Уфе завершился окружной фестиваль по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть Детство». Команда из Татарстана заняла первое место в конкурсе «Гонка героев» в категории 12–14 лет, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе.

Фестиваль проходил в течение трех дней. Его участники соревновались в спортивных и творческих конкурсах, а также посещали научные и производственные площадки. Завершилось мероприятие гала-концертом и награждением победителей.

К ребятам от имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова обратился его заместитель Олег Машковцев.

«Мы смотрим на вас и видим не просто подростков, а целую вселенную идей, талантов и смелых мечтаний. Этот фестиваль – ваша сцена, ваше яркое время. Все вы показали невероятные таланты, целеустремленность и волю к победе. И совершенно неважно, чьи имена прозвучали на вершине пьедестала. Главный приз, который увозит с собой каждый из вас, – это бесценный опыт, закаленный характер и теплые воспоминания о гостеприимной башкирской земле. Безусловно, нужно поблагодарить организаторов Фестиваля в лице Правительства Республики Башкортостан за теплый радушный прием и хорошую организацию всех мероприятий. Дорогие ребята! Вы – будущее нашей страны. Участие в этом Фестивале – важный шаг на пути самоопределения и саморазвития», – сказал он.

В рамках фестиваля прошли конкурсы «Звезды Детства», «МастерОК», «Ума Палата», «Кулинарное мастерство» и «Медиа», а также спортивные соревнования. В «Звездах Детства» победителями стали участники из Удмуртии и Пермского края, в «Ума Палате» – команда «Эрудиты» Кировской области. В конкурсе «Медиа» первое место заняли представители Удмуртской Республики.

В спортивной программе участники состязались в мини-футболе, баскетболе 3×3, настольном теннисе и спортивной стрельбе. В мини-футболе победила команда Кировской области, в баскетболе 3×3 – Нижегородской области. Лучшими в спортивной стрельбе стали представители Оренбургской области, а в настольном теннисе – Дамир Зыкин из Удмуртии и Владислава Набойщикова из Самарской области.

В «Гонке героев» первое место заняли две команды: Татарстана в возрастной категории 12–14 лет и Пермского края среди участников 15–17 лет.

Одной из площадок фестиваля стала зона, посвященная беспилотным летательным аппаратам. Воспитанники детских домов смогли попробовать себя в пилотировании квадрокоптеров в виртуальной среде с помощью специальных авиасимуляторов.

Фестиваль завершился 18 сентября гала-концертом, в котором выступили номинанты конкурса «Звезды Детства» и приглашенные артисты.