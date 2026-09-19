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Общество 19 сентября 2026 11:47

Композитор Фирзар Муртазин проголосовал в родной деревне в Буинском районе

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Народный артист Татарстана, композитор Фирзар Муртазин принял участие в голосовании в Буинском районе. На избирательный участок он пришел вместе с супругой Наилей, сообщает газета «Знамя».

Супруги проголосовали на избирательном участке № 1205 в деревне Кайбицы, где Фирзар Муртазин живет уже много лет.

Композитор отметил важность участия в общественной жизни страны и проявления гражданской позиции.

Фирзар Муртазин – известный татарский композитор и исполнитель, автор многих популярных песен. Он также является почетным гражданином Буинска. Музыкант поддерживает связь с родным районом и принимает участие в его общественной и культурной жизни.

Ранее по инициативе Фирзара Муртазина в Кайбицах проводились детские Сабантуи.

Фотографии: газета «Знамя»

#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф
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