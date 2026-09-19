Минцифры РТ: за последние сутки успешно предотвращены 937 попыток взлома

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В Татарстане за последние сутки зафиксированы и успешно предотвращены 937 попыток взлома интернет-ресурсов правительства, а также 158 случаев удаленного запуска вредоносных программ на серверах. Об этом сообщил первый заместитель министра цифрового развития Республики Татарстан Альберт Яковлев.

«Сегодня у нас в круглосуточном режиме работают наши специалисты по информационной безопасности, они имеют необходимые компетенции, опыт противодействия хакерским атакам», – заявил Яковлев.

Он добавил, что за прошедшие сутки также было выявлено 86 попыток несанкционированного доступа к служебным файлам систем. А системы защиты электронной почты заблокировали около 170 тыс. нежелательных писем, среди которых – 17 фишинговых сообщений и 5 писем с вирусами.

Напомним, 18–20 сентября в республике проходят выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации девятого созыва. Всего в парламент будет избрано 450 депутатов по смешанной избирательной системе.

Одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8:00 до 20:00.