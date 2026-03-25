Активистка из Татарстана предложила создать сообщество волонтеров-экскурсоводов

Одним из предложений от Татарстана, прозвучавших на форуме «Есть результат!» партии «Единая Россия» в Нижнем Новгороде, стало создание сообщества волонтеров-экскурсоводов. Об этом «Татар-информу» рассказала автор идеи – генеральный директор АНО «Ассамблея туристских волонтеров РТ» Юлия Баширова.

«Одно из наших предложений – создание сообщества волонтеров-экскурсоводов. Таким образом, каждый волонтер сможет больше узнать об истории своего города и овладеть ораторским искусством. А затем рассказывать гостям региона. Для этого необходимо создать специальную программу обучения», – пояснила она.

Кроме того, собеседница агентства предложила создавать визит-центры и интерактивные площадки на заповедных территориях и инвестировать в новые инфраструктурные проекты, связанные с туризмом.

«Мы предлагаем увеличить количество туристических маршрутов и сделать их более доступными на разных видах транспорта, чтобы молодежь могла не только узнавать историю со страниц книг, но и своими глазами смотреть на знаковые для нашей страны места», – добавила Баширова.