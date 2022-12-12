Ак Барс Банк поделился планами по развитию сервиса для предпринимателей на АУСН

В Казани прошла пресс-конференция, посвященная автоматизированной системе налогообложения. В общении с журналистами Первый заместитель Председателя Правления Радик Саляхутдинов рассказал о преимуществах для предпринимателей на АУСН, которые дает банк, а также поделился дальнейшими планами по развитию сервиса.

Ак Барс Банк решил расширить цифровые возможности предпринимателей на АУСН. Например, клиенты банка не привязаны к кадровому учету клиентов в интернет-банке дистанционного банковского обслуживания. Они могут как раньше вести учет сотрудников в 1С или в онлайн-бухгалтерии, а сервис АУСН от Ак Барс Банка подтянет все данные для расчета НДФЛ. Каждый платеж будет размечен банком и отправлен в ФНС для начисления налога.

В дальнейших планах банка — внедрить в интернет-банк и мобильное приложение для бизнеса информирование клиента об АУСН. В том числе сервис:

— напомнит о приближающихся сроках оплаты налогов и о проверке кодов вычета, чтобы банк правильно начислил НДФЛ,

— посоветует сменить налоговый режим, если годовой доход клиента превысит 60 млн рублей или увеличится количество сотрудников.

Кроме того, спикер напомнил, что сервис АУСН Ак Барс Банка уже победил в номинации «Лучшее цифровое решение для финансового сектора» XI ежегодной премии «ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики».

Также в пресс-конференции принял участие руководитель УФНС России по РТ Марат Сафиуллин, который рассказал о преимуществах АУСН и его значимости для предпринимателей. Реклама. ПАО АК БАРС БАНК.