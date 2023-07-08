Агромашины-рекордсмены от Ростсельмаш на Всероссийском дне поля вызвали интерес гостей

Одним из мест притяжения внимания стал стенд компании Ростсельмаш, которая представила на своей экспозиции широкий спектр агромашин из 22 единиц. В их числе высокопроизводительные зерноуборочные комбайны TORUM 785, RSM 161, Т500, ACROS 595 Plus; кормоуборочные комбайны F 2650 и F 1300; самоходная косилка KSU 2; мощные тракторы серии Ростсельмаш 2000, большой комплекс прицепной и навесной техники. Также особое внимание аграрии уделили изучению цифровых предложений компании для улучшения проведения полевых работ. Стенд электронных систем Ростсельмаш наглядно на большом экране демонстрировал эти возможности.

«Одна из главных новинок 2023 года – новая модель трактора Ростсельмаш 2400 с мощностью 430 л. с., производство которого стартовало месяц назад. И буквально три недели назад мы уже успели поставить на нём новый рекорд. Техника работала с установленной на ней нашей цифровой новинкой - системой РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль. В дуэте они провели культивацию порядка 500 гектаров за 24 часа, что занесено в Книгу Рекордов России», — сообщил журналистам директор департамента маркетинга Ростсельмаш Андрей Рябов.

«Помимо трактора, в экспозиции на Всероссийском дне поля представлены еще два наших рекордсмена. Мощный зерноуборочный комбайн TORUM 785 в прошлом году намолотил более 400 тонн зерна за 8 часов работы. А кормоуборочный F 2650 за те же 8 часов заготовил 1443 тонны кукурузы на силос» - добавил Андрей Рябов.

Посетители выставки проявляли особый интерес к электронным системам Ростсельмаш. Специалисты компании подробно разъясняли интересующимся гостям, каким образом они позволяют повысить эффективность работы техники и ее безопасность.

На стенде электронных систем аграрии могли ознакомиться с работой базовой платформы РСМ Агротроник и многими дополнительными системами: РСМ Умная метка, РСМ ОК АйДи, РСМ Транспорт АйДи, РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль, РСМ Умная дозировка, РСМ Ночное видение и другими.

Уже в первые дни мероприятия стенд компании посетило огромное количество сельхозтоваропроизводителей из числа фермеров и крупных агрохолдингов.

С техническими и цифровыми достижениями ознакомились агрохолдинги «Август-Агро», «Ак Барс», «Чистополье», «Агроинвест», «Юг-Поволжья», «Магма ХД», «МАПО», «Био-Тон», «А7 Агро», «Таврос».

Алексей Швейцов, первый заместитель генерального директора, директор центра продаж, маркетинга и сервиса Ростсельмаш провел переговоры с руководством аграрных ведомств регионов страны. Стороны обсудили актуальные вопросы отрасли, в том числе обеспеченность уборочного сезона запасными частями и оперативным качественным сервисом.

На экспозиции компании в рамках деловых переговоров также состоялось подписание партнерского соглашения о сотрудничестве между Ростсельмаш и ФГБОУ ВО "Казанский государственный аграрный университет". В подписании документа участвовали ректор аграрного университета Айрат Расимович Валиев и директор ООО "АРТ", официального дилера Ростсельмаш, Радим Ниязович Нурхаметов. Соглашение содержит перечень основных направлений сотрудничества и мероприятий на ближайшие три года.

В первые дни работы выставки состоялись и торжественные вручения ключей: от трактора Ростсельмаш 2375 вручили директору компании ООО Агромолл Дмитрию Гришину, а от зерноуборочного комбайна ACROS 595 Plus - главе КФХ Алмазу Нуриеву. Стоит отметить, что это не первая техника Ростсельмаш, которая успешно работает на полях этих хозяйств.

Также экспозицию Ростсельмаш посетили Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан – Марат Азатович Зяббаров и Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Рафаэль Махмутович Фаттахов.

Своими впечатлениями о сотрудничестве с производителем поделились посетители выставки из Тетюшского района Республики Татарстан. «На наших полях работает трактор Ростсельмаш 2400 и 2 комбайна ACROS 585. Зарекомендовали они себя только с положительной стороны, работают сутками, не знают усталости. На машинах установлена платформа РСМ Агротроник, с помощью которой мы отслеживаем все этапы проведения полевых задач дистанционно и эффективность их работы. В ближайшее время планируем устанавливать новые электронные системы» - говорит глава КФХ Казаков Илья Сергеевич.

Успешной эксплуатации агромашин способствует качественный выездной и стационарный сервис по их обслуживанию. «У нас большой дилерский центр с сервисной зоной, с филиалом в Набережных Челнах. Помимо обеспечения местных аграриев всей необходимой для работы в поле сельхозтехникой, мы поставляем клиентам оригинальные запчасти от производителя, проводим сервисное обслуживание и оперативно реагируем на обращения, что особенно важно в сжатые сроки полевых работ», — отметил Константин Вотинцев — руководитель отдела продаж техники компании АРТ, официального дилера Ростсельмаш.

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Фото: ООО «АРТ»