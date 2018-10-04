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Татар-информ

23 ноября 2019, 15:02

Сельское хозяйствоЗдоровье и среда

В Татарстане реализуют новый проект по утилизации биологических отходов

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Сельское хозяйствоЗдоровье и среда

В Татарстане реализуют новый проект по утилизации биологических отходов

Фото: архив/Салават Камалетдинов

До конца года 19 районов республики будут обеспечены контейнерами и спецавтотранспортом для сбора биоотходов.

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане реализуют новый проект по утилизации биологических отходов. Об этом заявил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на совещании в Доме Правительства Татарстана.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент РТ Рустам Минниханов. В совещании также принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Как сообщил на совещании Алмаз Хисамутдинов, по поручению Президента РТ с 2015 года в республике реализуется программа утилизации биологических отходов. Это дает положительные результаты, «так как скотомогильники создают серьезное неудобство».

По информации Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ, до конца текущего года 19 районов, имеющих наибольшее поголовье скота, будут укомплектованы контейнерами и специализированным автотранспортом для сбора биологических отходов.

«Данное оборудование будет поставлено на баланс ветеринарной службы республики. Дальнейшее их сопровождение будет за нами», – пояснил главный государственный ветеринарный инспектор РТ.

Также он поделился дальнейшими планами по утилизации биологических отходов на территории республики.

«Мы ведем переговоры с заводом SARIA по вопросу вывоза биоотходов на утилизацию. Запуск проекта планируется с начала 2020 года», – заявил Алмаз Хисамутдинов.

По его словам, данная программа новая и требует доработки. В связи с этим начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ попросил исполкомы муниципальных районов «также подключиться к данному вопросу».

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», ветслужба оценила ситуацию по опасным инфекционным болезням животных в Татарстане.

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