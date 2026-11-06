Татарстан стал первым регионом в туре Блогера Третьякова и комика Раевского

Российский блогер Андрей Третьяков вместе с комиком Ильёй Раевским отправились в путешествие по России. Их маршрут проходит через туристические локации и ключевые промышленные предприятия, а первым регионом в туре стала Республика Татарстан, сообщается на канале блогера в МАКС.

Первыми точками для посещения в Татарстане стали Иннополис и остров-град Свияжск. Зрителей также ждет прогулка с Александром Разведосом по набережной Казани.

Выпуск можно увидеть в ВКонтакте, Rutube и Дзен.