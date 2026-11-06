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Происшествия 6 ноября 2026 12:25

Осудили девушку, задавившую на гидроцикле сапбордиста на Волге под Казанью

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Вынесен приговор 22-летней Екатерине Кирилушкиной, которая, управляя гидроциклом, насмерть задавила мужчину на сапборде под Казанью. Приговор огласили в Зеленодольском городском суде, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. Девушку признали виновной в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть человека.

Трагедия произошла 6 июля 2026 года на Волге, недалеко от поселка Октябрьский. Девушка на гидроцикле наехала на сапборд, на котором плыли трое мужчин. Двое из них выбрались на берег, а третий утонул. Прав на управление гидроциклом у Кирилушкиной не было. Погибшим оказался музыкант Государственного оркестра Татарстана и кавер-группы BamBeat Виктор Севостьянов.

Приговором суда ей назначен год колонии-поселения. Удовлетворен иск прокурора о взыскании компенсации морального вреда в размере 1,3 млн рублей в пользу ребенка погибшего.

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