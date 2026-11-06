На Всероссийский конкурс «Безграничные возможности» поступило почти 900 заявок

За месяц на Всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности» поступило почти 900 заявок из 84 регионов России. Об этом на Всероссийском кубке мужества в Перми сообщил заместитель министра труда России Дмитрий Лигомина, передает Минтруд РФ.

Согласно полученной информации, список наград пополнился новыми призами и грантами от партнеров:

В номинации «Свой путь» победители получат сертификат на программы повышения квалификации, переподготовки и мастер-классы от Российского университета просвещения,

В номинации «Открытый работодатель» – 1 млн рублей от «Деловой России» для организаций, которые делают инклюзию нормой жизни.

В номинации «Открытая культура» предусмотрен грант 500 тыс. рублей на реализацию социокультурных проектов от благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

В номинации «Нужны друг другу» – грант 500 тыс. рублей от благотворительного фонда «Домашний».

В номинации «Навстречу миру» – круиз для двоих на современном лайнере от компании «Астория Гранде».

Прием заявок продлится до 30 ноября. Для участия достаточно заполнить анкету на сайте «Безграничные возможности» и кратко рассказать свою историю или представить проект.