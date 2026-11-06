Шаймиев, 5 тыс. предложений и мнение народа: как создавали Конституцию РТ

В Татарстане сегодня отмечается День Конституции. Основной закон республики был принят 34 года назад, в 1992 году, после всенародного обсуждения. Что предшествовало принятию Конституции РТ и как ее нормы повлияли на развитие Татарстана, рассказала почетный член Общественной палаты РТ и непосредственный участник событий тех лет Зиля Валеева.





Зиля Валеева: «С самого начала к работе над Конституцией республики были привлечены очень серьезные силы, поэтому она в итоге была принята»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Общественно-политическая ситуация была уже иная, мир стремительно менялся»

Конституция РТ стала продолжением Декларации о государственном суверенитете республики. После того как республика провозгласила новые принципы в Декларации, необходимо было закрепить их, внеся существенные изменения в действующую редакцию Основного закона, рассказала член Конституционной комиссии в 1990–1992 гг., первый заместитель председателя Верховного Совета РТ в 1992–1995 гг. Зиля Валеева.

«1990-е годы – это переходный период общественно-политического устройства нашей страны. В целом общественно-политическая ситуация была уже иная, мир стремительно менялся, и, конечно, в таких условиях особенно был востребован Основной закон, который бы определил параметры дальнейшего развития и правовые рамки, по которым республика будет жить и работать в будущем. Поэтому была создана Конституционная комиссия, в состав которой я вошла, и мы приступили к работе», – отметила она.

Конституционная комиссия была образована в 1990 году. Ее возглавил первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. В состав комиссии вошли ученые, политики, юристы и общественные деятели.

«Если говорить о составе этой комиссии, то это один из образцов того, как такого рода документы должны готовиться, потому что здесь были разные специалисты. Юридический факультет Казанского университета был нашей научной опорой. Их профессора, ученые всегда присутствовали на заседаниях парламента, и при разработке Конституции их вклад был неоспорим. В состав комиссии также вошли представители муниципальной власти, депутаты, представляющие все фракции Верховного Совета», – заявила Валеева.

Конституционная комиссия была образована в 1990 году. Ее возглавил первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. В состав комиссии вошли ученые, политики, юристы и общественные деятели Фото: 100tatarstan.100tatarstan.ru

«Мы говорим не только о всенародном обсуждении, но и о всенародной экспертизе»

С самого начала к работе над Конституцией республики были привлечены очень серьезные силы, поэтому она в итоге была принята, подчеркнула Валеева.

«Такая разнообразная по представительству команда на самых начальных этапах вырабатывала важные позиции, вносила предложения, которые согласовывались с людьми разных политических взглядов. Еще мы проводили консультации, в том числе с зарубежными специалистами», – сказала она.

Однако, по ее словам, основными творцами действующей Конституции стали сами татарстанцы. За два года работы в Конституционную комиссию от граждан поступило более 5 тыс. предложений и уточнений.

«С жителями обсуждались все принципиальные статьи. И я не знаю другой такой масштабной практики, когда бы документ так широко обсуждался с людьми. Рабочие группы побывали во всех коллективах, и это ни в коем случае не преувеличение. Не осталось хозяйств в районах, не осталось предприятий в городе, куда бы мы ни приехали. Потому что была общественная востребованность в этом документе», – заметила Валеева.

Татарстанцы понимали, что начинается новый этап развития республики, и всем хотелось принять участие в этом процессе, добавила она.

«На предприятиях, в трудовых коллективах нам задавали очень интересные вопросы. Всем хотелось понять, куда идет республика, какие принципы остаются незыблемыми, какие новые возможности дает этот документ. Все эти встречи были очень содержательными, интересными, они помогли нам в работе – уточнить формулировки, обозначить главные приоритеты, которые волновали людей», – отметила Валеева.

По ее словам, ни один город и район республики не остался безучастным к разработке Конституции. «Мы говорим не только о всенародном обсуждении, но и о всенародной экспертизе», – констатировала почетный член Общественной палаты РТ.

В Конституции РТ были закреплены принципиально новые для того времени нормы, разработчикам пришлось опираться на разный опыт, в том числе международный Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Впервые в истории на уровне субъекта РФ появилась статья о государственных языках республики»

В Конституции РТ были закреплены принципиально новые для того времени нормы, разработчикам пришлось опираться на разный опыт, в том числе международный, рассказала Валеева.

«Впервые в истории на уровне субъекта РФ появилась статья о государственных языках республики. Государственными равными языками провозглашались русский и татарский. Появилась 14-я статья в Конституции о том, что Татарстан оказывает содействие в сохранении национальной культуры и идентичности татар, проживающих за пределами нашей республики. Это были новые явления в юридической практике», – подчеркнула она.

По ее мнению, именно эти нормы дали мощный импульс для сохранения культурного многообразия и идентичности других национальностей в масштабах всей России. «И сегодня работа по тем вопросам, которые исходили от Татарстана по сохранению национальной культуры, продолжается уже во многих других регионах», – отметила почетный член Общественной палаты РТ.

Основной закон провозгласил высшей ценностью народовластие, приоритет прав и свобод человека, социальную справедливость, разделение властей, равноправие государственных языков, самостоятельность органов местного самоуправления, свободу экономической деятельности и другие положения, сформировавшие политическую архитектуру современного Татарстана, добавила она.

«Приоритет прав человека – право на труд, на образование и так далее – не просто был указан в Конституции как главный из постулатов, но и закрепил гарантии государства в соблюдении прав гражданина. Основа такой гуманитарной составляющей Конституции республики потом была обозначена и в Конституции России», – заявила Валеева.

Она заметила, что «конституционная защищенность» позволила развиваться бизнесу, некоммерческим организациям и общественным объединениям граждан.

«Очень важно было закрепить в Основном законе приемлемость всех этих норм на настоящее время и на перспективу. Конституция, принятая в 1992 году Верховным Советом республики, полностью отвечала вызовам времени и стала фундаментом последующих достижений Татарстана», – заключила почетный член Общественной палаты РТ.

Материал подготовлен при участии пресс-службы Государственного Совета РТ