Гатиятулин: «Играли организованнее, но моментами распорядились хуже»

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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал гостевое поражение казанской команды от челябинского «Трактора» со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Наставник отметил, что, несмотря на результат, команда провела более организованный матч, чем в предыдущих встречах. Однако хоккеистам не удалось эффективно распорядиться своими игровыми отрезками.

«Наверное, за долгое время это была более организованная игра на большей части матча. Хорошо реагировали на разный характер игры, но где-то в своих отрезках были менее эффективны», – заявил Гатиятулин.

Тренер опроверг предположение, что в начале третьего периода «Ак Барс» перешел на игру по счету. По его словам, команда продолжала действовать в прежнем ключе, но допустила ошибки, которыми воспользовался соперник.

«Нет, мы не уходили в оборону. Так же продолжали играть, просто в каких-то моментах допустили ошибки, которыми воспользовался соперник», – пояснил наставник.

Гатиятулин также обратил внимание на нестандартные пропущенные шайбы в последних матчах. Он считает, что команде пока не хватает запаса прочности, который позволил бы справляться с такими эпизодами без серьезных последствий.

«За последние два матча мы пропускаем такие голы, которые, наверное, раз в сезон заходят. Но чтобы безболезненно переносить такие отрезки, нужен запас прочности. Сейчас мы в процессе, этот запас прочности нарабатываем», – отметил главный тренер.

Гатиятулин добавил, что тренерский штаб продолжит искать оптимальные сочетания внутри звеньев. При подготовке к следующим матчам команда сосредоточится в том числе на положительных игровых моментах.

«Нужно смотреть, за счет чего мы можем быть конкурентоспособными. Наша задача – подготовить команду не просто к тому, чтобы играть в плей-офф, а понять, за счет чего мы можем быть там конкурентоспособными», – подчеркнул специалист.