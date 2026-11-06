Льготную ипотеку под 8% распространили на Крым и Севастополь

Россияне смогут оформить льготную ипотеку на покупку жилья в строящихся многоквартирных домах и апартаментов в Крыму и Севастополе. Ставка по кредиту составит 8%, сообщили в пресс-службе Минфина России.

Максимальная сумма кредита составит 8 млн рублей, первоначальный взнос – не менее 20% стоимости жилья. Государство будет субсидировать процентную ставку в течение 15 лет с момента заключения кредитного договора. Оформить ипотеку на этих условиях можно с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года.

Участвовать в программе смогут граждане России независимо от места жительства и регистрации. При этом ранее они не должны были получать кредиты по другим федеральным ипотечным программам.

«Расширение программы льготной ипотеки на Крым и город Севастополь позволит большему числу граждан улучшить свои жилищные условия и сделать приобретение собственного жилья более доступным для жителей этих регионов», – отметил заместитель министра финансов России Иван Чебесков.

В Минфине напомнили, что программа действует с 2023 года в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Также она распространяется на приграничные территории Курской и Белгородской областей. За это время по программе выдали 16,3 тыс. льготных кредитов на общую сумму более 83,5 млрд рублей.