Умер декан педиатрического факультета КГМУ Иван Клюшкин

Ушел из жизни декан педиатрического факультете Казанского государственного медицинского университета, профессор кафедры общей хирургии, ученый и педагог, доктор медицинских наук Иван Клюшкин. Об этом в своем канале в МАКС сообщил ректор университета Айрат Фаррахов.

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«Для тысяч студентов и коллег профессор Клюшкин останется образцом высочайшего профессионализма, принципиальности, душевной щедрости и преданности врачебному долгу. Он воспитал не одно поколение квалифицированных врачей, спас сотни жизней и оставил глубокий след в истории татарстанской медицины. Светлая память об Иване Владимировиче Клюшкине навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег, учеников и благодарных пациентов», – написал ректор КГМУ.

О дате, времени и месте прощания с Иваном Клюшкиным будет сообщено позже.