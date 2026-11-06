«Хочу помочь союзным странам»: бойцы из Казани отправились в Африканский корпус

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сегодня из Казани отправили на обучение военнослужащих, которые заключили контракт с Минобороны РФ на службу в Африканском корпусе. После учебы бойцы отправятся к месту прохождения службы.

Курс, который предстоит пройти бойцам, включает в себя огневую и тактическую подготовку, а также изучение языка. В зависимости от направления работы обучение может длиться от месяца до трех.

«Сегодня у нас еженедельная отправка в войска Африканского корпуса. В этот раз едут порядка 20 человек, их будут обучать в частях на территории РФ. Бойцы пройдут практическую подготовку, а также их обеспечат всем необходимым для суровых климатических условий Африканского континента», – рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контакту города Казани, подполковник Андрей Козлов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Ожидая отправку, военнослужащие собрались в актовом зале военного комиссариата. Там они получали на руки все необходимые документы.

«Я отправляюсь в Африканский корпус, потому что хотел бы представлять свою страну за ее пределами, а также защищать союзные страны, которым нужна помощь. Меня не пугают ни суровый климат, ни экзотические животные. Я рад, что моя страна оказывает помощь другим странам, и хочу содействовать», – рассказал боец с позывным Белый.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Отправляющиеся сегодня бойцы – уверенные и идейные люди из разных регионов страны и разного возраста. Самому молодому из них недавно исполнилось 20 лет.

«Я хочу помочь Родине и помочь жителям другого континента избавиться от террористов. Сам я из Астраханской области, там довольно теплый климат, надеюсь, что это мне поможет. Никакие гражданские специальности я для себя не рассматривал, с малых лет я занимался тактической подготовкой и вот сейчас заключил контракт. Дома остаются мама и папа, на мое решение они отреагировали положительно, поддержали», – поделился боец с позывным Лиман.

После получения документов бойцы отправились к автобусу. Уже возле машины они прослушали короткий инструктаж, погрузили вещи и отправились к месту, где должна начаться новая глава их жизни.