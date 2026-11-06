Султан Наджамудин поблагодарил Минниханова за визит и укрепление связей с РФ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Совета представителей регионов Индонезии Султаном Наджамудином. В ходе встречи стороны обсудили расширение торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Россия и Индонезия – стратегические партнеры, которые смотрят в одном направлении. Присоединение Вашей страны к БРИКС – яркое тому подтверждение», – подчеркнул Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он отметил, что весомый вклад в этот процесс вносит парламентская дипломатия. «Ваше непосредственное участие в укреплении наших отношений, контакты с Советом Федерации формируют прочную основу политического взаимодействия, которая надежно объединяет наши государства», – сказал Раис республики.

Минниханов обратил внимание, что большую роль в расширении сотрудничества между Россией и Индонезией могут сыграть регионы. «Цель нашего визита – расширение торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. У нас есть определенный опыт взаимодействия с Вашей страной», – подчеркнул он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан, по его словам, готов поставлять в Индонезию широкий спектр промышленной продукции, взаимодействовать в сфере сельского хозяйства и поставок продукции, работать в сфере инновационных технологий и цифровизации.

Председатель Совета представителей регионов Индонезии поблагодарил Минниханова за визит. «У нас выстроены хорошие отношения с Россией. Мы большая страна, в Индонезии 17 тысяч островов. И нам важно налаживать сотрудничество с регионами», – подчеркнул Султан Наджамудин.