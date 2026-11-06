Татарстан предложил Индонезии сотрудничество в халяль-индустрии и промышленности

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в круглом столе «Индонезия – Татарстан», сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Открывая встречу, Раис РТ выразил признательность руководству Индонезии за предоставление площадки и организацию встречи с деловыми кругами страны.

Минниханов напомнил, что Татарстан вносит заметный вклад в развитие взаимодействия России и Индонезии, и важную роль здесь играют взаимные визиты делегаций.

«Хочу отдельно остановиться на нескольких приоритетных направлениях. В первую очередь это привлечение индонезийских инвестиций в экономические проекты нашей республики. В Татарстане для этого создана хорошая инфраструктура», – подчеркнул Раис республики.

Он проинформировал, что промышленные предприятия Татарстана готовы поставлять свою продукцию на рынок Индонезии. Кроме того, Минниханов отдельно остановился на халяль-индустрии: принимая во внимание, что Индонезия – самая большая в мире мусульманская страна, республика заинтересована в создании совместных производств, расширении экспортных поставок халяль-продукции, а также развитии инфраструктуры и логистики для ее продвижения на рынках Юго-Восточной Азии.

«Рассчитываю, что сегодняшний круглый стол станет началом системной работы. Приглашаю вас к сотрудничеству с нашей республикой», – заключил Минниханов.