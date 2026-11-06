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На главную ТИ-Спорт 6 ноября 2026 21:21

Главный тренер УНИКСа Каракаш: «Для нас это был тяжелый матч»

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Главный тренер УНИКСа Каракаш: «Для нас это был тяжелый матч»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главный тренер казанского УНИКСа Милан Каракаш прокомментировал победу команды над саратовским «Автодором» в матче регулярного чемпионата Единой лиги. По его словам, сейчас казанцы находятся не в лучшей форме и испытывают трудности с реализацией бросков.

«Для нас это был тяжелый матч. Очевидно, что сейчас мы не в лучшей форме. Нам приходится непросто, к тому же, в данный момент у нас не идет бросок, а действовать в таких условиях всегда сложно.

Думаю, во многом это заслуга соперника. Хозяева играли в очень силовой, качественный баскетбол и максимально усложняли нам жизнь», – сказал Каракаш.

Также наставник отметил, что в предстоящих выездных матчах в Перми и Краснодаре казанцам необходимо существенно улучшить качество игры.

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#БК Уникс
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