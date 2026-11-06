В Казани будут судить предпринимательницу за махинации на 349 млн

40-летняя жительница Татарстана обвиняется в неправомерном многомиллионном обороте средств платежей. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

По данным следствия, в период с января 2021 года по сентябрь 2023 года обвиняемая, будучи директором фирмы, изготовила поддельные распоряжения о переводе денег с расчетных счетов организации на расчетные счета двух других предприятий на сумму свыше 349 млн рублей. Женщина указала в документах заведомо ложные сведения об основаниях и суммах платежей.

Во время расследования дела в бюджет государства возмещено 12 млн рублей, на имущество обвиняемой стоимостью свыше 14 млн рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в Советский районный суд.