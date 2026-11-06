В России заработал реестр доверенных турагрегаторов

В России начал действовать реестр доверенных турагрегаторов. Проект реализован Роскачеством совместно с Росаккредитацией при поддержке Ассоциации туристических агрегаторов. Его презентация прошла в ходе пресс-конференции в ТАСС.

По словам заместителя руководителя Роскачества Юлии Михалевой, туристическая отрасль стремительно уходит в онлайн, а доверие пользователя к агрегатору складывается из понятных правил бронирования и отмены, открытых отзывов, защищенных платежей и сохранности персональных данных. Именно эти критерии легли в основу реестра, который дает потребителю ориентир при выборе площадки, а бизнесу – стимул совершенствовать сервисы и возможность публично подтвердить надежность.

Эксперты исследовали веб-версии и мобильные приложения ведущих сервисов, 11 из которых прошли строгую проверку по 60 показателям чек-листа. В реестр вошли «Авиасейлс», «Авито путешествия», «Островок!», «Отелло», «Т-банк путешествия», «Туту», «Яндекс путешествия», Level Travel, OneTwoTrip, Ozon Travel и WB Travel.

Специалисты оценивали доступность и открытость информации (правила проживания, обратная связь, отзывы, адаптивность сайта, версия для слабовидящих, правила отмены бронирования и возврата билетов) – средний балл 31 из 55. Учитывалось взаимодействие сервисов с Росаккредитацией – наличие соглашения и интеграция с Единым реестром объектов классификации в туриндустрии (18 из 20). Проверялась информационная безопасность: срок действия сертификата, безопасность платежей, отсутствие вредоносного кода, сложность пароля и возможность его восстановления, удаление аккаунта и соблюдение требований к обработке данных (42,5 из 45). Финальный блок касался функциональности: удобство регистрации, сортировка, фильтрация, поиск, процесс бронирования и оплата (164 из 195).

Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин отметил, что проект важен для индустрии и способствует ее развитию. По его словам, совместная работа с Роскачеством над реестром, который помогает туристу ориентироваться среди множества платформ и выбирать проверенных игроков, будет продолжена.