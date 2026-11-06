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Происшествия 6 ноября 2026 22:22

На отца 15-летнего питбайкера из Татарстана, попавшего в ДТП, возбудили дело

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По требованию прокуратуры Тукаевского района Татарстана возбуждено уголовное дело на 46-летнего мужчину, который купил своему сыну питбайк, а тот попал на нем в ДТП.

27 августа 15-летний сын жителя Тукаевского района РТ выехал на питбайке на трассу в селе Нижние Суык-Су и столкнулся с легковушкой. Как выяснила прокуратура района, питбайк подростку купил отец, который знал, что он не имеет права управлять транспортными средствами.

После проверки прокуратура настояла на возбуждение уголовного дела по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни.

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