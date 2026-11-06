После дуэта с Галимовым артистка Бадретдинова пообещала песню с Киркоровым

Заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова записала дуэт с народным артистом Татарстана и Башкортостана Айдаром Галимовым. Об этом она сообщила в социальных сетях.

По словам Бадретдиновой, дуэт с Галимовым был одним из ее самых больших мечтаний. Она призналась, что предложила идею с опаской, так как у него было очень плотное расписание, но он не отказал.

Видео: соцсети Ильсии Бадретдиновой

«Спасибо Вам! За то, что, оставаясь легендой, вы сохранили человечность и не потеряли простоту! Теперь я люблю и уважаю вас еще больше», – написала артистка.

Она также сообщила, что песню скоро выпустят на всех музыкальных площадках.

Ранее Ильсия Бадретдинова записала дуэт с Анваром Нургалиевым, а также выпустила новую песню с Давляном.

«Осталось только спеть с Филиппом Киркоровым», – отметила в комментариях одна из подписчиц. «Весной», – ответила на это Ильсия.