Бикеев: Конституция РТ 1992 года объединила людей в стремлении к общей цели

Игорь Бикеев

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Конституция Татарстана, принятая в 1992 году, смогла сгладить ситуацию в обществе и объединить людей в стремлении к общей цели. Таким мнением с «Татар-информом» поделился первый проректор Казанского инновационного университета, депутат Государственного Совета РТ Игорь Бикеев.

«Конституция Татарстана 1992 года – акт, объединивший жителей региона в стремлении к общей цели. Она зафиксировала положение, что человек – высшая ценность и что в своих отношениях гражданин и государство являются взаимно ответственными. А отсюда вытекает естественный вывод, что главной задачей органов власти региона стало обеспечение реализации прав и свобод каждого ее жителя без исключения. Независимо от его происхождения, этнической или религиозной принадлежности, взглядов и так далее. Это значимый гуманистический посыл, который имел объединяющее значение для расколотого в то время общества», – заявил собеседник агентства.

По его словам, важно помнить исторический контекст принятия документа. Распад СССР, развал хозяйственных связей, падение уровня жизни населения, глубокий социально-экономический и идеологический кризис требовали адекватного ответа на уровне республики. Нужно было как-то устраивать жизнь в регионе в новых условиях. И такой ответ был дан в виде Конституции Татарстана, в которой каждый ее житель мог найти важные и откликающиеся для себя положения.

«Она предоставила возможность обществу объединиться, сгладив противоречия, и, отказавшись от конфронтации, направить энергию в конструктивное, созидательное русло. Органам же власти позволила выстроить эффективную систему управления, консолидировав политические элиты, и обеспечить поступательное развитие региона в разных сферах. Тем самым создав то, что впоследствии назвали „моделью Татарстана“», – добавил он.

Кроме того, многие положения Конституции Татарстана были новаторскими. Документ оказал большое влияние при формировании Конституции Российской Федерации, заключил Бикеев.