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На главную ТИ-Спорт 6 ноября 2026 22:22

Олег Кузьмин: «Гол со стандарта приятен, но пора бы уже и с игры забивать»

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Олег Кузьмин: «Гол со стандарта приятен, но пора бы уже и с игры забивать»
Фото: rubin-kazan.ru

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Олег Кузьмин поделился итогами победного матча над московским «Локомотивом» (0:1). Он отметил, что остался недоволен начало игры, но в целом его команды удалось выправить ситуацию.

– Идеальных матчей, наверное не бывает, всегда чем то недовольны, всегда есть моменты, которые хочется улучшить, сегодня, например, не понравилось начало матча, первые 20-25 минут - было много простых потерь в простых ситуациях, и тем самым мы много оборонялись, особенно в низком блоке, вот это не понравилось. Потом хорошо сыграли: выходили, так, как и планировали, за счет нападающего, с подстройкой, проводили хорошие быстрые атаки, – сказал Кузьмин.

Также специалист ответил на вопрос о том, что его команда второй матч подряд забивает победный гол со стандартного положения, которыми он сам занимался в команде несколько лет.

А насколько на это начало повлияла схема, сегодня «Локомотива», который вышел в пять защитников?

– Мы предвидели это, в принципе, ребята были к этому готовы.

– А какие были корректировки, вот как раз таки под, это построение «Локомотива» - под тройку центральных защитников и Годяева на фланге?

– Мы говорили, что «Локомотив будет выходить за счет трех центральных защитников, и мы должны были перекрывать середину поля, и загонять во фланг «Локомотив», и там делать отбор.

– Гол со стандарта, для вас, это особенно приятная история, учитывая, как долго вы в Рубине работали стандартами? Тесленко сказал, что сегодня как раз-таки была домашняя заготовка. –

- Вообще гол – это приятно, а со стандарта вдвойне, но хотелось бы уже забивать и с игры.

#фк рубин #олег кузьмин #фк локомотив
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