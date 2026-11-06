УНИКС обыграл «Автодор» в матче Единой лиги

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский баскетбольный клуб УНИКС одержал победу над саратовским «Автодором» в матче регулярного чемпионата. Встреча завершилась со счетом 79:62 в пользу казанской команды.

В первой четверти УНИКС набрал 25 очков против 18 у соперника. Во втором игровом отрезке казанцы также оказались сильнее – 16:13. В третьей четверти преимущество гостей увеличилось: они записали на свой счет 26 очков, тогда как «Автодор» набрал 15.

В заключительной четверти саратовская команда оказалась результативнее – 16:12, однако это не повлияло на исход встречи. УНИКС одержал победу с разницей в 17 очков.