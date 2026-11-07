Аюпова обратилась к татарстанцам по случаю 109-летия Октябрьской революции

Министр культуры РТ Ирада Аюпова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова обратилась к жителям республики по случаю 109-летия Октябрьской революции.

«Седьмого ноября 1917 года произошло событие, оказавшее глубокое влияние на судьбу России и ход мировой истории. Октябрьская революция стала одной из тех вех, которые во многом определили облик XX века – политику, экономику, общественное устройство и международные отношения», – заявила министр культуры РТ.

«Для нашей республики эта дата значима прежде всего тем, что после Октябрьской революции, в 1920 году, была образована Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика. Ее создание стало важным этапом, во многом определившим границы республики, культурную трансформацию и вектор развития татарского языка, литературы и искусства, а также создавшим новые условия для творческой самореализации», – подчеркнула она.

«Сегодня, оглядываясь на события более чем столетней давности, мы стремимся не искать поводов для разделения, а сохранять и приумножать то, что нас объединяет», – акцентировала министр.

«На заседании Совета по межнациональным отношениям Владимир Путин, подводя итоги Года единства народов России, отметил: „В Год единства мы обращались к нашей истории, но по сути выстраивали будущее“. Президент подчеркнул: „Важно, что голос каждого народа, каждой самобытной культуры звучал как часть единого целого“. Особенно ценно для всех нас, что глава государства поручил продлить эту работу, отметив, что Год единства не должен заканчиваться», – напомнила руководитель Минкультуры РТ.

«Уважение к памяти предков, преемственность поколений, созидательный труд и дружба народов остаются для нас ориентиром в общей работе на благо родной земли. От всего сердца желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, душевного тепла, согласия и благополучия!» – заключила Ирада Аюпова.