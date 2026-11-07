Спрос на мужские ювелирные украшения в Казани вырос на 53%

В Казани за январь–сентябрь 2026 года количество покупок мужских ювелирных украшений мужчинами увеличилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит аналитический центр SOKOLOV. Исследование имеется в распоряжении «Татар-информа».

По динамике количества покупок Казань вошла в тройку лидеров среди российских городов. Более заметный рост зафиксировали в Иркутске (+60%) и Саратове (+58%). В целом по России число покупок мужских украшений увеличилось на 30%.

Среди наиболее востребованных категорий в Казани оказались кольца, браслеты и подвески. Из металлов покупатели чаще выбирали сталь, серебро и красное золото. По оформлению популярностью пользовались изделия без вставок, а также украшения с эмалью, фианитами и другими недрагоценными вставками.

В денежном выражении продажи в Казани выросли на 37%. Такой же показатель продемонстрировал Саратов, тогда как лидером рейтинга стал Волгоград с ростом на 78%. На третьем месте оказался Сочи (+33%). В среднем по стране продажи увеличились на 18%.

Средний чек на мужское ювелирное украшение в Казани составил 8 246 рублей. Для сравнения, в России этот показатель достиг 8 521 рубля. Самый высокий средний чек зафиксировали в Волгограде – 14 322 рубля. Далее расположились Сочи (11 537 рублей) и Саратов (10 629 рублей).