Золото и серебро: татарстанские тхэквондисты отличились на чемпионате России

Фото: Федерации тхэквандо РТ

Воспитанники татарстанской школы тхэквондо, представители ОГФСО «Динамо‑РТ», стали призерами чемпионата России по тхэквондо (ВТФ), который проходит в Казани.

Эмиль Алиев занял первое место в весовой категории 80 кг, а Даниил Жданов стал серебряным призером в весовой категории до 74 кг.

«В целом стартовым выступлением татарстанских спортсменов доволен. Хорошо прошли отборочные. К сожалению, Даниилу немного не хватило – он проиграл представителю Дагестана. Но турнир еще не закончен. Это только первые медали Татарстана. Думаю, будут еще успешные выступления», – поделился с журналистом «Татар‑информ» президент Федерации тхэквондо Татарстана Рафис Мусин.

В церемонии открытия турнира приняли участие министр спорта РТ Владимир Леонов, президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов, первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо‑РТ» Салават Гайсин, президент Федерации тхэквондо (ВТФ) РТ Рафис Мусин и другие почетные гости.

В соревнованиях принимают участие более 450 спортсменов из 44 регионов страны. Будут разыграны медали в 16 весовых категориях: 8 – у мужчин и 8 – у женщин. Данный турнир станет ключевым этапом отбора в сборную команду России на чемпионат мира.