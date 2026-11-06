«Ак Барс» не смог удержать преимущество в матче с «Трактором»

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» уступил челябинскому «Трактору» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась сегодня в Челябинске и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев площадки.

В первом периоде команды забросили три шайбы. Счет на четвертой минуте открыл нападающий «Трактора» Нэйтан Легаре. На 14-й минуте Равиль Якупов сравнял счет, а спустя две минуты Александр Хмелевски вывел казанцев вперед.

Во втором периоде Максим Быков увеличил преимущество «Ак Барса» до двух шайб. Однако на последней минуте игрового отрезка Михаил Рольгизер сократил отставание челябинской команды.

В заключительном периоде «Трактор» сначала сравнял счет благодаря голу Григория Дронова на 51-й минуте. Спустя 53 секунды Михаил Григоренко вывел хозяев площадки вперед. На 58-й минуте Александр Шэн забросил пятую шайбу и установил окончательный счет встречи.