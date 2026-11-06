ЦБ ограничит выдачу ипотеки с отложенным ростом платежей

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С 1 июля 2027 года российским банкам станет менее выгодно выдавать ипотеку с пониженными платежами в первые годы кредитования. Банк России планирует обязать кредитные организации формировать повышенные резервы по таким займам. Ограничения коснутся программ, в которых размер ежемесячного платежа увеличивается более чем на 20% в год, сообщают «Известия».

Кроме того, льготный период по таким кредитам планируют ограничить тремя годами. Формально подобные программы не запретят, однако дополнительные требования могут привести к сокращению их выдачи и изменению условий для заемщиков.

Механизм таких ипотечных программ предполагает временное снижение ставки за счет компенсации со стороны застройщика. Девелопер возмещает банку недополученный доход, включая эти расходы в стоимость квартиры. В результате покупатель получает возможность вносить небольшие платежи в начале кредитования, но приобретает жилье по более высокой цене. После завершения льготного периода финансовая нагрузка на заемщика существенно возрастает.

По оценкам участников рынка, в начале года на подобные программы приходилось от 20% до 30% выдач ипотеки на новостройки. Доля зависела от региона и конкретного застройщика.

Введение ограничений может сильнее всего сказаться на покупателях с невысокими или нестабильными доходами. Для части из них стандартный график платежей окажется недоступным, а получить одобрение банка будет сложнее.

Застройщики также могут столкнуться с дополнительными расходами. Чтобы компенсировать их, девелоперы могут повысить стоимость квартир или сократить размер предоставляемых скидок.

В качестве альтернативы покупателям останутся стандартные ипотечные программы, льготная ипотека, рассрочка и trade-in. Однако полностью заменить схемы с пониженными платежами они не смогут.