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На главную ТИ-Спорт 6 ноября 2026 11:38

«Автодор» примет УНИКС в 8-м туре Единой лиги ВТБ

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«Автодор» примет УНИКС в 8-м туре Единой лиги ВТБ
Фото: официальный портал бк УНИКС

Баскетбольный клуб УНИКС 6 ноября проведет в Саратове матч 8-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против местного «Автодора». Встреча начнется в 18:00 во Дворце спорта «Кристалл».

Казанцы (5–2) отправились в Саратов после поражения в Краснодаре (80:107), из-за которого опустились на промежуточное четвертое место, и постараются вернуться на победный путь.

«Автодор» (3–5) подходит к матчу на седьмой строчке: в активе саратовцев домашние победы над «Самарой» (77:69) и МБА (94:83), а также гостевой успех в Красноярске над «Енисеем» (74:72). Однако против клубов «большой четверки» подопечные Ростислава Вергуна пока неконкурентны – в пассиве крупные проигрыши ЦСКА (55:117), «Зениту» (71:91) и «Локомотиву-Кубани» (74:96).

Ситуацию усугубляет кадровая проблема: во вторник «Автодор» в отсутствие лидера Уэнделла Грина уступил дебютанту турнира владивостокскому «Динамо» в гостях (73:98). Грин, самый результативный игрок команды, получил травму колена в столкновении в матче против ЦСКА и выбыл на срок от полутора до двух недель – его возвращение станет для Саратова крайне важным фактором.

История очных противостояний не оставляет «Автодору» простора для оптимизма: саратовцы выиграли у казанцев только 2 из 33 встреч за 13 сезонов в Единой лиге ВТБ. В минувшем сезоне все четыре личные встречи остались за УНИКСом: 22 октября в Казани – 87:68, 6 декабря в Саратове – 74:58, 21 февраля в гостях – 101:65, а 7 апреля на паркете «Баскет-холла» – 86:65.

#бк автодор #БК Уникс
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