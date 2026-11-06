В Казани откроется выставка о казанских участниках Октябрьской революции

В казанском Доме-музее Ленина 7 ноября откроется выставка «Такой великой революции мир еще не видел». Она посвящена участникам Октябрьской революции 1917 года. Там можно увидеть подлинники документов и писем Николая Ершова, Якова Чанышева и Ивана Гладилова.

«Бывает, что казанский этап революции критикуют, мол, это была не революция под социалистическими знаменами, а гарнизонное восстание. На самом деле, это мнение – упрощение, потому что сами организаторы, как написано в приказе, представленном на выставке, видели себя частью большого революционного процесса. Сам Николай Ершов говорил, что революция имеет всемирное значение. Эта формировка, можно сказать, была официальной у компартии», – рассказал журналистам заведующий музеем Марк Шишкин.

На выставке можно будет увидеть портреты участников Октябрьской революции в Казани, а также их личные письма, приказы командиров и художественные работы, посвященные этой теме.

Экспонаты взяты из Национального музея Татарстана, работать она будет в течение месяца.