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Политика 6 ноября 2026 17:58

Еврокомиссия учредила постоянный офис по санкциям против России

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Еврокомиссия учредила первый постоянный офис по санкциям, который будет заниматься ограничительными мерами против России. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Шивон Макгарри на брифинге в Брюсселе, сообщает ТАСС.

По ее словам, новое подразделение будет курировать санкционную политику на всех этапах – от разработки ограничений до контроля за их исполнением и противодействия обходу санкций.

Она также подтвердила, что Еврокомиссия продолжает работу над 22-м пакетом санкций против России, однако сроки его представления пока не определены. Ранее в Еврокомиссии поясняли, что октябрьское расширение российского черного списка не считается новым пакетом, поскольку не предусматривало дополнительных экономических ограничений.

#евросоюз #санкции против россии #санкции ес против россии
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