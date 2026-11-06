Еврокомиссия учредила постоянный офис по санкциям против России

Еврокомиссия учредила первый постоянный офис по санкциям, который будет заниматься ограничительными мерами против России. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Шивон Макгарри на брифинге в Брюсселе, сообщает ТАСС.

По ее словам, новое подразделение будет курировать санкционную политику на всех этапах – от разработки ограничений до контроля за их исполнением и противодействия обходу санкций.

Она также подтвердила, что Еврокомиссия продолжает работу над 22-м пакетом санкций против России, однако сроки его представления пока не определены. Ранее в Еврокомиссии поясняли, что октябрьское расширение российского черного списка не считается новым пакетом, поскольку не предусматривало дополнительных экономических ограничений.