Госдума на следующей неделе может рассмотреть проект о раскрытии состава вейпов

Госдума на следующей неделе может рассмотреть во втором чтении законопроект, обязывающий производителей раскрывать сведения об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение комитета Госдумы по охране здоровья.

Документ предлагает исключить из коммерческой тайны данные о наличии и количестве ингредиентов, которые усиливают никотиновую зависимость. Также это касается веществ, оказывающих токсическое воздействие, обладающих канцерогенными, мутагенными и репротоксическими свойствами либо приобретающих их при нагревании или тлении.

Профильный комитет предложил включить законопроект в проект порядка работы Госдумы на 11 ноября для рассмотрения во втором чтении.

Кроме того, депутаты подготовили поправку, предусматривающую перенос срока вступления закона в силу с 1 марта на 1 января 2027 года в случае его принятия.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 1 октября. Сейчас производители и импортеры ежегодно предоставляют уполномоченному органу в сфере здравоохранения сведения о составе табачных изделий и выделяемых ими веществах. При этом часть информации они относят к коммерческой тайне, поэтому она не может быть опубликована в открытом доступе.