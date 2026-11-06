Айтишник крупной российской компании получил 15 лет за финансирование ВСУ

Пятнадцать лет колонии строгого режима получил 50-летний россиянин Дмитрий Парамонов. Московский областной суд вынес ему приговор по делу о госизмене. Как следует из материалов уголовного дела, Парамонов перевел более 420 тыс. рублей гражданину Украины, который собирал деньги для ВСУ.

Дмитрий Парамонов был айтишником в крупной российской компании. Несмотря на высокий заработок, большую семью и комфортную жизнь, он категорически не согласен с политическим курсом России и действиями Вооруженных Сил РФ. Более того, он является сторонником праворадикальных и националистических идей.

Для финансирования боевиков киевского режима Парамонов использовал различную криптовалюту и анонимные переводы. Несмотря на это, его преступная деятельность была пресечена. Во время задержания Парамонов пытался скрыться, а также оказал сопротивление сотрудникам ФСБ.

Полученная при расследовании информация помогла правоохранителям раскрыть еще несколько преступлений, передает ТАСС со ссылкой на оперативного сотрудника ФСБ.