Ландшафтный архитектор рассказала, как правильно создать живую изгородь

При создании живой изгороди важно учитывать особенности участка, освещенность и характеристики почвы, а также будущие размеры растений. Об этом «Казанским ведомостям» рассказала практикующий ландшафтный архитектор, специалист по физиологии растений Юлия Шишкина.

По словам эксперта, для подбора подходящих видов лучше обратиться к дендрологу. Он поможет составить композицию с учетом требований растений к свету и увлажнению.

Чтобы избежать эффекта сплошной зеленой стены, специалист рекомендует сочетать кустарники, цветники и декоративные травы.

«Чтобы создать 3D-эффект и избавиться от ощущения единой жесткой линии живой изгороди, отдайте предпочтение смешанной многослойной посадке, где есть кустарники, цветники и травы», – посоветовала Шишкина.

Такой подход особенно актуален для небольших участков: растения разной высоты, расположенные на разном расстоянии друг от друга, помогают визуально расширить пространство. Если нужно лишь обозначить границы территории, можно ограничиться невысокой декоративной посадкой.

Для высоких изгородей из елей и туй потребуется ежегодная формирующая стрижка, которая поможет сохранить аккуратный вид растений.

«Без нее такие посадки выглядят неопрятно и дешево», – отметила ландшафтный архитектор.

Также при планировании изгороди важно учитывать тень от деревьев и подбирать соседние растения с учетом их потребностей в освещении и влаге.