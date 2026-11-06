Минниханов ударил в барабан бедуг в мечети «Истикляль»
Раис Татарстана Рустам Минниханов ударил в большой барабан в мечети «Истикляль» в Джакарте, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем официальном канале в МАКС.
Видео: канал Лилии Галимовой в МАКС
«Утро в Джакарте начинается бодро! Это Рустам Минниханов бьет в большой барабан в мечети Истикляль», – написала Галимова.
Барабан называется бедуг – это многовековая исламская традиция в Индонезии. При его помощи верующих оповещали о приближении времени молитвы.