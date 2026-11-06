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Общество 6 ноября 2026 10:27

Минниханов ударил в барабан бедуг в мечети «Истикляль»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов ударил в большой барабан в мечети «Истикляль» в Джакарте, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем официальном канале в МАКС.

Видео: канал Лилии Галимовой в МАКС

«Утро в Джакарте начинается бодро! Это Рустам Минниханов бьет в большой барабан в мечети Истикляль», – написала Галимова.

Барабан называется бедуг – это многовековая исламская традиция в Индонезии. При его помощи верующих оповещали о приближении времени молитвы.

#Рустам Минниханов #индонезия
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