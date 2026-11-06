news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 6 ноября 2026 14:52

Ребенок и трое взрослых погибли в страшном ДТП с легковушкой и грузовиком в РТ

Читайте нас в
Ребенок и трое взрослых погибли в страшном ДТП с легковушкой и грузовиком в РТ

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Сармановском районе Татарстана. Страшная авария случилась на 30 километре трассы Набережные Челны – Сарманово, вблизи села Шигаево, где столкнулись грузовик Volvo и легковушка «Лада Икс Рей»

Как стало известно «Татар-информу»,, в легковом автомобиле находились 5 человек. Девочку 13-ти лет доставили в БСМП Челнов, состояние ребенка оценивают как тяжелое. По предварительным данным, легковушка вылетела на встречку, после чего произошло столкновение.

По данному факту прокуратура проводит проверку. На место происшествия выехал прокурор Сармановского района Алексей Панишев.

#смертельное дтп татарстан #погибли в дтп пассажиры #прокуратура рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Накопительные счета обеспечили почти весь прирост сбережений россиян в 2026 году

5 ноября 2026
Билайн запустил сеть 5G в Казани

Билайн запустил сеть 5G в Казани

5 ноября 2026
Новости партнеров