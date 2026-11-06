Ребенок и трое взрослых погибли в страшном ДТП с легковушкой и грузовиком в РТ

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Сармановском районе Татарстана. Страшная авария случилась на 30 километре трассы Набережные Челны – Сарманово, вблизи села Шигаево, где столкнулись грузовик Volvo и легковушка «Лада Икс Рей»

Как стало известно «Татар-информу»,, в легковом автомобиле находились 5 человек. Девочку 13-ти лет доставили в БСМП Челнов, состояние ребенка оценивают как тяжелое. По предварительным данным, легковушка вылетела на встречку, после чего произошло столкновение.

По данному факту прокуратура проводит проверку. На место происшествия выехал прокурор Сармановского района Алексей Панишев.