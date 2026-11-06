Фигурист из РТ Ильяс Халиуллин завоевал серебро юниорского Гран-при России

Фото: канал Министерства спорта РТ в "Макс"

Фигурист из Татарстана Ильяс Халиуллин завоевал серебряную медаль на пятом этапе юниорского Гран-при России в Екатеринбурге. По итогам двух программ спортсмен набрал 236,38 балла.

В произвольной программе татарстанский фигурист показал лучший результат, получив 162,38 балла. Однако по сумме выступлений он уступил победителю соревнований Герману Ленкову, который набрал 236,50 балла.

Бронзовым призером стал Вячеслав Касьяненко с результатом 218,01 балла.