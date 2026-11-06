Новак назвал стабильность топливного рынка абсолютным приоритетом
Обеспечение стабильности внутреннего топливного рынка является абсолютным приоритетом для России. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак на совещании по ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщает пресс-служба Правительства.
В мероприятии приняли участие представители Минэнерго, ФАС, Минтранса, Госдумы, Совета Федерации, региональных властей и отраслевых компаний.
На совещании Минэнерго представило данные о балансе производства и потребления нефтепродуктов. В ведомстве отметили, что для поддержания стабильности на региональных рынках и устранения локального дефицита используются импорт топлива, реализация внеклассовых нефтепродуктов и ввод новых производственных мощностей.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о 76 возбужденных делах и 109 выданных предупреждениях за нарушения антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов. Из них 75 уже исполнены. Кроме того, для стабилизации цен заключено 154 соглашения между региональными властями и независимыми автозаправочными станциями в 53 субъектах России.
Также участники встречи рассмотрели ситуацию с поставками нефтепродуктов, работой АЗС, ценами и запасами топлива в Липецкой, Тамбовской и Ульяновской областях, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Адыгее и Ингушетии.
Отраслевые компании представили меры по обеспечению внутреннего спроса. Среди них – увеличение производства нефтепродуктов, импорт топлива и перестройка логистических цепочек.
«Необходимо держать руку на пульсе с ситуацией на рынке нефтепродуктов и своевременно принимать все необходимые меры для ее балансировки. Эта работа должна вестись федеральными ведомствами и региональными властями, а также отраслевыми компаниями в целях исполнения поручений Президента. Обеспечение стабильности топливного рынка внутри страны – абсолютный приоритет», – подчеркнул Александр Новак.