Новак назвал стабильность топливного рынка абсолютным приоритетом

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Обеспечение стабильности внутреннего топливного рынка является абсолютным приоритетом для России. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак на совещании по ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщает пресс-служба Правительства.

В мероприятии приняли участие представители Минэнерго, ФАС, Минтранса, Госдумы, Совета Федерации, региональных властей и отраслевых компаний.

На совещании Минэнерго представило данные о балансе производства и потребления нефтепродуктов. В ведомстве отметили, что для поддержания стабильности на региональных рынках и устранения локального дефицита используются импорт топлива, реализация внеклассовых нефтепродуктов и ввод новых производственных мощностей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о 76 возбужденных делах и 109 выданных предупреждениях за нарушения антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов. Из них 75 уже исполнены. Кроме того, для стабилизации цен заключено 154 соглашения между региональными властями и независимыми автозаправочными станциями в 53 субъектах России.

Также участники встречи рассмотрели ситуацию с поставками нефтепродуктов, работой АЗС, ценами и запасами топлива в Липецкой, Тамбовской и Ульяновской областях, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Адыгее и Ингушетии.

Отраслевые компании представили меры по обеспечению внутреннего спроса. Среди них – увеличение производства нефтепродуктов, импорт топлива и перестройка логистических цепочек.

«Необходимо держать руку на пульсе с ситуацией на рынке нефтепродуктов и своевременно принимать все необходимые меры для ее балансировки. Эта работа должна вестись федеральными ведомствами и региональными властями, а также отраслевыми компаниями в целях исполнения поручений Президента. Обеспечение стабильности топливного рынка внутри страны – абсолютный приоритет», – подчеркнул Александр Новак.