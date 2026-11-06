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На главную ТИ-Спорт 6 ноября 2026 21:29

«Рубин» обыграл «Локомотив» и отправил москвичей на предпоследнее место в РПЛ

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«Рубин» обыграл «Локомотив» и отправил москвичей на предпоследнее место в РПЛ
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» одержал минимальную победу над московским «Локомотивом» (1:0), продлив победную серию до двух.

Единственным голом в матче отметился защитник Егор Тесленко на 71 минуте после розыгрыша углового. Таким образом, команда Олега Кузьмина набрала 18 очков и поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

«Локомотив» с 11 очками опустился на предпоследнюю, пятнадцатую строчку в таблице. Михаил Галактионов покинул поле сразу после финального свистка, не пожав руки игрокам.

#фк рубин
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