«Рубин» обыграл «Локомотив» и отправил москвичей на предпоследнее место в РПЛ

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» одержал минимальную победу над московским «Локомотивом» (1:0), продлив победную серию до двух.

Единственным голом в матче отметился защитник Егор Тесленко на 71 минуте после розыгрыша углового. Таким образом, команда Олега Кузьмина набрала 18 очков и поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

«Локомотив» с 11 очками опустился на предпоследнюю, пятнадцатую строчку в таблице. Михаил Галактионов покинул поле сразу после финального свистка, не пожав руки игрокам.