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Экономика 6 ноября 2026 16:19

Биткойн, эфир и USDT станут доступны для покупки обычным инвесторам

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Биткойн, эфир и USDT станут доступны для покупки обычным инвесторам
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Банк России определил три криптовалюты, которые смогут приобретать неквалифицированные инвесторы: биткойн, эфир и USDT. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

Соответствующее указание регулятора вступит в силу 17 ноября. С этой даты биржи смогут допускать перечисленные активы к публичному обращению.

Покупать криптовалюты можно будет через брокеров, управляющих и криптообменники как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. При этом установлен лимит – не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника.

Квалифицированным инвесторам разрешат приобретать любые криптоактивы без ограничений. Однако перед совершением сделок всем инвесторам, независимо от их статуса, потребуется пройти тестирование и ознакомиться с рисками вложений.

В Банке России пояснили, что в перечень включили наиболее ликвидные криптовалюты, соответствующие установленным законом критериям.

«При отборе учитывались рыночная капитализация, среднедневной объем торгов и история ценообразования на зарубежных площадках – она должна составлять не менее 5 лет. Такой подход направлен на снижение рисков неквалифицированных инвесторов при вложении в криптоактивы», – добавили в регуляторе.

#инвесторы #криптовалюта #центробанк #ЦБ РФ
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