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Общество 7 ноября 2026 00:35

Биолог объяснила, почему деревья могут не сбрасывать листья осенью

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Биолог объяснила, почему деревья могут не сбрасывать листья осенью
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зеленые листья на плодовых деревьях поздней осенью могут свидетельствовать о незавершенном росте растений. Об этом в беседе с «Казанскими ведомостями» рассказала кандидат биологических наук Ольга Леушева.

По словам специалиста, листопад – естественный процесс, который является частью жизненного цикла растений и не зависит исключительно от погодных условий.

«Рано или поздно связь между черешком и веткой нарушается. В месте их соединения формируется особый пробковый слой, клетки которого легко обособляются друг от друга», – объяснила Леушева.

Если у большинства плодовых культур листья остаются зелеными до поздней осени, это может говорить об избытке азота или о том, что сорт не успел завершить вегетационный период. Преждевременное опадение листвы, напротив, иногда указывает на заболевания, повреждения ствола или проблемы с развитием дерева.

При этом у некоторых сортов, например Антоновки обыкновенной, листья могут долго держаться на ветвях без вреда для растения, если побеги успели одревеснеть.

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