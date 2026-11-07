Биолог объяснила, почему деревья могут не сбрасывать листья осенью
Зеленые листья на плодовых деревьях поздней осенью могут свидетельствовать о незавершенном росте растений. Об этом в беседе с «Казанскими ведомостями» рассказала кандидат биологических наук Ольга Леушева.
По словам специалиста, листопад – естественный процесс, который является частью жизненного цикла растений и не зависит исключительно от погодных условий.
«Рано или поздно связь между черешком и веткой нарушается. В месте их соединения формируется особый пробковый слой, клетки которого легко обособляются друг от друга», – объяснила Леушева.
Если у большинства плодовых культур листья остаются зелеными до поздней осени, это может говорить об избытке азота или о том, что сорт не успел завершить вегетационный период. Преждевременное опадение листвы, напротив, иногда указывает на заболевания, повреждения ствола или проблемы с развитием дерева.
При этом у некоторых сортов, например Антоновки обыкновенной, листья могут долго держаться на ветвях без вреда для растения, если побеги успели одревеснеть.