Публикация чужих фото может грозить уголовной ответственностью – юрист

Публикация фотографий в социальных сетях может затрагивать сразу два самостоятельных права – право человека на собственное изображение и исключительное право на снимок, сообщил в беседе с RT член Общественной палаты России, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По его словам, их нарушение может повлечь гражданско-правовую ответственность, а незаконное распространение сведений о частной жизни – в определенных случаях и уголовную.

Виноградов предупредил, что даже фотографию, сделанную на собственный телефон, не всегда можно свободно размещать в интернете. Согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса России, обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина по общему правилу допускаются только с его согласия. Оно не обязательно должно быть письменным: согласие может выражаться устно или следовать из действий человека и обстоятельств съемки. Однако согласие сфотографироваться не означает автоматического разрешения на любое последующее использование снимка – например, участие в съемке на частной встрече само по себе не подтверждает согласия на размещение портрета в открытом аккаунте.

Как отметил юрист, согласие не требуется, если изображение используется в государственных, общественных или иных публичных интересах либо гражданин позировал за плату. Еще одно исключение – съемка в месте, открытом для свободного посещения, или на публичном мероприятии, если изображение конкретного человека не является основным объектом использования: общий снимок зрителей, иллюстрирующий концерт, обычно можно опубликовать без разрешения каждого присутствующего, однако использование отдельного портрета посетителя может потребовать его согласия.

По словам Виноградова, размещение фотографии в открытом аккаунте само по себе не дает другим пользователям права свободно использовать изображение человека. Если оно опубликовано без законных оснований, гражданин вправе потребовать удаления снимка, пресечения или запрещения дальнейшего распространения, а также компенсации морального вреда; ее размер определяется судом с учетом обстоятельств нарушения.

Уголовная ответственность может наступить за незаконное распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну. Например, публикация фотографий, затрагивающих частную жизнь, без согласия человека при наличии всех признаков преступления может квалифицироваться по ст. 137 УК России, предупредил он.

Отдельно необходимо учитывать права автора или другого правообладателя фотографии. Согласие изображенного человека не заменяет разрешения правообладателя снимка, и наоборот: если фотография используется без согласия правообладателя и отсутствуют предусмотренные законом основания для свободного использования, он вправе потребовать компенсацию вместо возмещения убытков. По ст. 1301 ГК России один из вариантов ее определения – в пределах от 10 тыс. до 10 млн рублей, конкретную сумму устанавливает суд. Указание имени фотографа само по себе не делает использование снимка законным, заключил юрист.