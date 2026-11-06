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Общество 6 ноября 2026 16:30

Экологи подтвердили сброс сточных вод в озеро Шанхай в Казани

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Инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов РТ провели проверку по жалобам жителей о сбросе сточных вод в Шанхай – озеро в составе протоки Подувалье в юго-западной части Казани. Факт сброса сточных вод подтвердился, сообщили в пресс-службе министерства.

«В ходе выездного обследования факт сброса сточных вод подтвердился. Обращение отработано совместно с заявителем. Специалисты отобрали пробы воды для проведения лабораторных исследований», – рассказали в пресс-службе.

В настоящее время определяется собственник трубы, будет направлен соответствующий запрос, отметили в пресс-службе.

«По результатам проверки и лабораторных анализов будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», – подчеркнули в пресс-службе.

#минэкологи рт #Экология #проверка
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