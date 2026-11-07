Эксперт указал на главные ошибки при подготовке роз к зиме

Укрывать розы и виноград на зиму следует после установления устойчивых морозов, а не во время первых заморозков. Слишком ранняя защита растений может привести к появлению плесени и выпреванию побегов, рассказал в беседе с «Челнинскими известями» начальник отдела по защите растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ Салават Галимзянов.

По словам специалиста, кратковременное похолодание до минус 5 градусов не представляет угрозы для здоровых многолетних растений и помогает им закалиться. Оптимальное время для укрытия наступает, когда температура воздуха в течение нескольких дней держится на уровне минус 4–5 градусов. Работы при этом необходимо проводить в сухую погоду.

Перед укрытием винограда эксперт рекомендует провести влагозарядковый полив. Если осень была засушливой, под каждый взрослый куст нужно вылить 30–50 литров воды. Затем следует удалить невызревшие зеленые верхушки, сухие и слабые побеги.

«После обрезки я рекомендую опрыскать лозу и землю вокруг нее трехпроцентным раствором железного купороса – это убьет притаившиеся грибковые споры», – отметил Галимзянов.

После обработки лозу необходимо снять со шпалеры, связать в свободные пучки и уложить на сухую подложку из досок, пенопласта или шифера. Это позволит защитить кору от контакта с сырой землей. Сверху побеги следует закрепить металлическими скобами и накрыть плотным агроволокном или геотекстилем плотностью 60 г/кв. м.

Для роз специалист советует использовать воздушно-сухой способ укрытия. Перед установкой защиты нужно обрезать кусты по высоте будущего каркаса и удалить оставшиеся листья, на которых могут сохраняться возбудители грибковых заболеваний. Основание куста следует окучить сухой землей или перегноем на высоту 15–20 сантиметров, не оголяя корни.

«Идеальная защита для них ‒ воздушно-сухое. Поэтому надо создать над кустами прочный каркас для «прогулки» внутри сухого воздуха», – поделился он.

Над розами необходимо установить дуги или деревянные каркасы и натянуть плотный белый спанбонд в два слоя. Торцы укрытия рекомендуется оставить слегка приоткрытыми для проветривания. Полностью закрыть их следует после установления устойчивой температуры около минус 7 градусов.

Такой способ защиты поможет избежать избыточной влажности под укрытием и сохранить растения до весны, отметил Галимзянов.