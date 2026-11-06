Как многодетные родители могут повысить размер пенсии

Многодетные родители могут увеличить уже назначенную страховую пенсию за счет периодов ухода за пятым и последующими детьми. Об этом в беседе с RT сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, время ухода за каждым ребенком до полутора лет теперь включается в страховой стаж и участвует в формировании индивидуального пенсионного коэффициента. За полный год ухода за пятым ребенком начисляется 5,4 пенсионного коэффициента; если родитель ухаживал за ним все полтора года, сумма достигает 8,1 коэффициента. Столько же можно получить за шестого и каждого следующего ребенка при полном периоде ухода, при меньшей продолжительности коэффициент рассчитывается по фактическому времени.

Говырин отметил, что правило распространяется на мать, отца или усыновителя, который осуществлял уход. Соответствующий период учитывается у одного родителя, а при совпадении ухода с трудовой деятельностью для расчета применяется вариант с большей суммой пенсионных прав.

Родителю, которому страховая пенсия по старости или инвалидности была назначена до 2026 года, нужно подать заявление о перерасчете – через портал госуслуг, указав в заявлении фамилии, имена и отчества детей и даты их рождения; для подтверждения сведений потребуются свидетельства о рождении детей, периоды ухода за которыми включаются в расчет.

После проверки сведений дополнительные коэффициенты войдут в формулу страховой пенсии, напомнил депутат. Ее размер зависит от количества добавленных коэффициентов и стоимости одного пенсионного коэффициента, а выплата в пересчитанном размере начнется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия заявления, заключил он.