На выезде из Набережных Челнов ограничат движение по мосту через Каму

С 8 по 15 ноября 2026 года на автомобильной дороге М-7 «Волга» временно ограничат движение по мосту через Каму в направлении выезда из Набережных Челнов. Это связано с ремонтом деформационного шва, сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

На время проведения работ движение через сооружения Нижнекамской ГЭС в обоих направлениях организуют по низовому пролету – в сторону выезда из города.

Наиболее загруженными будут часы пик: с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00. Водителям большегрузного транспорта рекомендуют переждать это время на стоянках.

Автомобилистам советуют заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений.